Правительство снова продлило срок обращения чеков «Имущество» — на этот раз по 31 декабря 2022 года

Совет министров продлил срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» по 31 декабря 2022 года. Такое решение закреплено постановлением от 26 ноября 2020 года № 677, сообщила пресс-служба правительства.

Документ принят в соответствии с законом от 6 июля 1993 года № 2468-XII «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь».

Документ вступает в силу 1 января 2021 года.

Именные приватизационные чеки «Имущество» (ИПЧ «Имущество») — это ценные бумаги Республики Беларусь. Они обеспечены государственной собственностью и учитываются на банковских счетах. Срок действия чеков определяется Советом министров. Чеки «Имущество» выпущены для обеспечения возможности граждан стать владельцами части госсобственности путем ее приватизации. Сумма чеков, выделяемых конкретному лицу, является выражением его доли в общем объеме имущества, подлежащего безвозмездной передаче гражданам.

Следует отметить, что сроки выплаты компенсации владельцам чеков «Имущество» в Беларуси постоянно переносятся начиная с 1990-х годов. В 2007 году Министерство экономики оценивало, что в случае выплаты компенсации владельцам чеков в бюджете потребовалось бы изыскать 821 млрд рублей (на тот момент около 380 млн долларов в эквиваленте).

В 2010 году Госкомитет по имуществу заявил, что из-за кризисных явлений в экономике «государство не может взять на себя обязательства по погашению чеков» и деньгам, которые нужны для выплаты компенсации, «можно найти лучшее применение».

С тех пор решение вопроса о выплате компенсации владельцам чеков «Имущество» постоянно переносится, а срок обращения таких чеков — продлевается.