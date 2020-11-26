Родные Романа Бондаренко требуют возбудить дело в связи с прослушкой их телефонных разговоров

/ Общество
Просмотров: 290

Родные погибшего Романа Бондаренко подали заявление о возбуждении уголовного дела по фактам прослушивания их телефонных разговоров, сообщает Еврорадио.

Фото sensei-yoda.blogspot.com

Родные считают, что прослушивание и публикация аудиозаписей их разговоров нарушают статью 28 Конституции Беларуси, статью 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» и статью 9 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека.

Вчера аудиозаписи прослушки разговоров родных убитого Романа Бондаренко прозвучали в «расследовании» государственного телеканала СТВ.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прослушивание телефонных разговоров убийство Романа Бондаренко Персона: Роман Бондаренко

Другие материалы на эту тему:

Прощание с Романом Бондаренко будет 20 ноября. Мать показала справку о трезвости

Прощание с Романом Бондаренко будет 20 ноября. Мать показала справку о трезвости

Мама Романа Бондаренко: «Генпрокуратура манипулирует общественным мнением»

Мама Романа Бондаренко: «Генпрокуратура манипулирует общественным мнением»

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко