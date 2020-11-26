Лавров опроверг слова Латушко о контактах Координационного совета с представителями российской власти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью слова члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Павла Латушко о неофициальных контактах КС с представителями российской власти.

Сергей Лавров. Фото mfa.gov.by

Заявление Латушко, сделанное накануне в интервью телеканалу «Дождь», Лавров прокомментировал 26 ноября в Минске на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России. Трансляция встречи со СМИ велась в youtube-канале белорусского внешнеполитического ведомства.

«Мне только что показали кусочек из этого интервью, — сказал российский чиновник. — Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы. Заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но контакты — на достаточно высоком уровне. Спекулирует на тему, будет ли дозволено мне об этом сообщить белорусским друзьям. Хочу очень коротко ответить на этот вопрос: это полная ложь. Это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру».

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что сейчас происходят «попытки оппонентов власти, уехавших в сопредельные страны, повлиять на ситуацию в Беларуси, сменить так называемый режим».

«Понимаете, можно этого добиваться — есть определенные политические методы борьбы, — отметил он. — Можно добиваться смены режима, но, я считаю, что лучше это делать в рамках правового поля. А то, к чему сейчас призывают оппоненты, — к оказанию экономического давления, к принятию экономических санкций, заявляя, что они борются с режимом, на самом деле, конечно же, окажет негативное влияние на благосостояние конкретного человека и народа».

«Если они хотят выглядеть вот такими «героями» в глазах простого человека, ради бога, пусть продолжают подобного рода политику. Но я думаю, что вряд ли такая политика будет поддержана простыми людьми. Поверьте, рано или поздно все равно истина восторжествует, и люди увидят, кто есть кто, кто чего стоит, кто что значит», — добавил глава МИД Беларуси.

Член президиума КС, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко вечером 25 ноября в эфире российского телеканала «Дождь» заявил, что Координационный совет неофициально общается с представителями российской власти, несмотря на то что официальные контакты с ними установить не удалось из-за позиции РФ.

«Я не могу назвать фамилии, но действительно мы имеем диалог на достаточно высоком уровне. Вместе с тем официальных контактов нет», — сказал он.

Латушко призвал власти РФ занять позицию реального нейтралитета в отношении политического кризиса в Беларуси. «Разговоры на уровне первых лиц — Россия говорит, она не вмешивается во внутренние дела. Наверное, это все-таки не совсем… Вернее, полностью не соответствует действительности», — заявил экс-дипломат.

Он считает, что дальнейшая поддержка Москвой официального Минска приведет к переориентации геополитических взглядов населения Беларуси, желающего продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Декларируемую поддержку Лукашенко со стороны Кремля он считает стратегической ошибкой.