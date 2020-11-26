Тихановская намерена призвать зарубежных партнеров «Нафтана» к заморозке сотрудничества

Зарубежным партнерам ОАО «Нафтан» предложат пересмотреть отношения из-за репрессий в отношении сотрудников предприятия. Об этом заявлено 25 ноября в ходе телефонного разговора находящейся в Литве экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее представителей с активистами «Нафтана».

Светлана Тихановская общается с рабочими "Нафтана". Фото: телеграм-канал Тихановской.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Тихановской, активисты рассказали, что к стачке присоединяются все новые работники. И сейчас один из главных способов давления на режим — это прекращение кредитования предприятия.

Представитель фондов солидарности Ярослав Лихачевский добавил, что это еще и остановка производства и приостановка контрактов с «Нафтаном». Тихановская запросила у актива список иностранных партнеров предприятия, чтобы призвать их к заморозке сотрудничества, пока на «Нафтане» репрессируют работников.

Сотрудники «Нафтана» также рассказали, что штрейкбрехеры, которых с их предприятия высылали на «Гродно Азот», — это специалисты невысокого уровня. Тем более, что на «Гродно Азоте» сотрудники отказались обучать их работе на производстве — и «таким образом план режима по замене работников провалился».

Кроме этого, активисты стачкома рассказали, что на «Нафтане» оборудование сильно изношено и они уже готовы собирать данные о ресурсах, которые необходимы для будущей реновации производства.

Представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович отметил, что «средств на функционирование у режима осталось на 4-6 месяцев, поэтому нужно продолжать давление, а экономическая группа будет работать над программой помощи».

Тихановская поблагодарила работников «Нафтана» за их протест и отметила, что все, кто был уволен за свою гражданскую позицию, будут восстановлены на рабочих местах после победы демократических сил.

По данным на 25 ноября, на «Нафтане» в стачке находятся 12 человек.