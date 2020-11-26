ЕАБР предсказывает в Беларуси в 2021 году стагнацию экономики из-за политической ситуации

Евразийский банк развития ожидает, что скорость восстановления белорусской экономики от пандемии будет медленной в связи с напряженной общественно-политической ситуацией внутри страны, сообщил 26 ноября старший аналитик центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик во время онлайн-прогноза 26 ноября.

Он отметил, что ЕАБР предполагает сокращение ВВП Беларуси в 2020 году на 1,5%. «Это связано во многом именно с последствиями пандемии, которые привели к ослаблению потребительского и инвестиционного спроса, а также к снижению белорусского экспорта», — сказал Харитончик.

В целом сокращение ВВП Беларуси по итогам этого года ожидается меньше, чем в других странах ЕАЭС. «Преимущественно это объясняется более мягкими мерами социальной изоляции в Беларуси. В следующем году экономика Беларуси может столкнуться со стагнацией — снижением ВВП на 0,1%», — сказал Харитончик.

По его мнению, один из основных факторов, который будет сдерживать восстановительный процесс белорусской экономики, — последствия напряженной социально-политической ситуации в стране.

«Это будет выражаться в низкой инвестиционной активности, а также в потере динамизма в развитии ИТ-сектора. В целом, по нашим оценкам, восстановление докризисного уровня произойдет в Беларуси не ранее 2023 года», — прогнозирует Харитончик.

Поддержку этому процессу, по словам эксперта, окажет восстановление деловой активности за рубежом и постепенное смягчение санитарных требований, а также социального дистанцирования по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

При этом, добавил Харитончик, существуют и риски ухудшения экономической ситуации в Беларуси.

«Ключевым риском является неопределенность последствий общественно-политической ситуации, то есть мы допускаем, что возможен больший отток ИТ-сектора, чем мы закладываем. В этом случае прогнозируется более слабая инвестиционная активность, что естественно выразится в более глубоком спаде экономики в будущем году, потере её технологичности и потере потенциальных темпов роста», — сказал Харитончик.