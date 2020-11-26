Макей: готовы приветствовать усилия внешних структур на урегулирование ситуации в Беларуси, но не на трансфер власти

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Белорусские власти готовы приветствовать посреднические усилия «внешних структур» на урегулирование ситуации в стране, но не на трансфер власти, отметил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Главы МИД России и Беларуси. Фото: mfa.gov.by.

Об этом министр заявил 26 ноября в Минске на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России. Трансляция пресс-конференции велась в youtube-канале белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает БелаПАН, глава белорусской дипломатии сделал это заявление в контексте ответа на вопрос о том, как он относится к призыву его немецкого коллеги Хайко Мааса, высказавшегося о подавлении протестов в Беларуси, использовать инструментарий Совета Европы в отношении стран, которые не являются членами СЕ.

«В последнее время в адрес Беларуси не только со стороны господина Мааса, но и со стороны ряда других наших европейских коллег звучат подобного рода обвинения. При этом они говорят о мирных протестах, мирных митингах и так далее, и тому подобное, — сказал Макей. — Знаете, буквально недавно состоялось очередное ежегодное заседание Стокгольмской конференции по безопасности. Один из руководителей известной аналитической структуры SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира. — БелаПАН), один из известных политиков, когда зашла речь о Беларуси, высказался на эту тему следующим образом. [Он сказал,] что концепция гуманитарной интервенции в этой стране провалилась, поэтому мы должны искать способы взаимодействия с этой страной. Вы знаете, что такое концепция гуманитарной интервенции? Мы всегда выступали против этого: когда под видом защиты прав человека западные государства пытаются откровенно вмешиваться во внутренние дела того или иного государства. Именно это и происходит в настоящее время в отношении Беларуси».

По словам главы белорусского МИД, «партнеры, к сожалению, не желают даже прислушиваться к официальным аргументам белорусских властей», а действуют «в образах самими же ими сочиненных каких-то форматов, сказок, схем».

«Мы выступаем категорически против подобного рода подходов. Мы считаем, что ситуация в любой стране, в том числе в Беларуси, должна оцениваться объективно», — заявил он.

«Если они хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это, но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на, скажем, реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят, — на трансфер власти, на отстранение действующего руководства от власти и так далее. Мы категорически против этого», — подчеркнул Макей.

Министр отметил, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Советом Европы, но «если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной», белорусские власти «просто прекратят любое взаимодействие с этой организацией».
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Тэги: внешняя политика Персона: Владимир Макей Хайко Маас

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