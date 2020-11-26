За оскорбление начальника минского ОМОНа студента МГЛУ Илью Тананко осудили на полтора года «химии»

Суд Фрунзенского района приговорил 19-летнего студента Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Илью Тананко к полутора годами ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за оскорбление начальника столичного ОМОНа Дмитрия Балабы.

Судья Андрей Млечко 26 ноября признал Илью Тананко виновным по статье 369 Уголовного кодекса, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Тананко обвинили в том, что он написал на стене дома по улице Скрипникова, где живет омоновец, «Балаба — убийца», чем «публично оскорбил представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей».

Суд также обязал студента выплатить тысячу рублей Балабе в качестве компенсации морального ущерба.

По материалам дела, студент «публично оскорбил сотрудника ОМОНа, причинил вред чести и достоинству, опустил авторитет сотрудника в глазах окружающих, подорвал престиж управленческой деятельности в государстве, осуществляемой сотрудниками ОВД, нанеся ряд надписей с негативной оценкой в адрес полковника милиции Дмитрия Балабы».

Тананко оставил надписи на объявлениях, которые размещены на информационных стендах возле подъездов. По его словам, он понимал, что это оскорбление, но хотел высказать свое мнение.

Трех студентов, включая Тананко, задержали 26 сентября. Согласно сообщению ГУВД Мингорисполкома, они «пришли "посмотреть" на дом по улице Скрипникова, узнав из интернета, что машина и фасад дома милиционера разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями. Потом они захотели оставить свои надписи на стенде подъезда».

С задержанными, отмечают правозащитники, сняли традиционное «покаянное видео», в ходе чего с ними разговаривал в том числе Балаба, отметили правозащитники.

Тананко сообщил в суде, что показания в УВД Фрунзенского района они давали 27 сентября, после того как провели ночь в камерах, где невозможно было спать.

После задержания Балаба в служебном авто провел с молодыми людьми разъяснительную беседу, затем их отвезли в РУВД, Тананко публично извинился перед Балабой и другими сотрудниками милиции. В тот же день молодые люди были арестованы каждый на 15 суток по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В начале судебного заседания было зачитано ходатайство Балабы рассматривать дело в его отсутствие из-за болезни. Были также зачитаны его показания, данные в ходе следствия.

Тананко вину на суде признал. По словам студента, он осознавал, что оскорблял Балабу. Он также напомнил, что публично извинился перед Балабой на следующий день.

«Я был возмущен действиями сотрудников правоохранительных органов, включая избиение протестующих, был возмущен перекрытием работы метро. Он является главой ОМОНа, действия происходят под его руководством. Остальные надписи были скорее всплеском эмоций», — объяснил Тананко.

Гособвинитель запросила для студента наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на полтора года. Она также посчитала необходимым удовлетворить гражданский иск Балабы о возмещении ущерба.

Судья Млечко в полном объеме поддержал предложение прокурора, наказав Илью Тананко полутора годами «химии» и обязав выплатить тысячу рублей морального ущерба.