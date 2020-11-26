За сутки в Беларуси зарегистрировано 1563 новых случая COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1563 новых случаев COVID-19, скончались девять человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 130 012, умерло 1128 человек. Вновь отмечается прирост зараженных и умерших. 25 ноября было официально зафиксировано 1496 новых инфицированных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 108 769 пациентов (1317 за последние сутки). Проведено 3 158 352 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 30 174.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.