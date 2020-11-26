Тихановская: все сделки и договоры Лукашенко с Кремлем будут пересмотрены и аннулированы новым правительством

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская на фоне визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова высказалась по поводу договоренностей Александра Лукашенко с Кремлем. Соответствующее заявление опубликовала 26 ноября ее пресс-служба.

Фото president.gov.by

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа, — отметила Тихановская. — А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством. Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

26 ноября на встрече с Лавровым Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны к «интенсификации отношений» с Россией.

«Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы. <…> Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире (речь о распаде СССР. — БелаПАН). И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией».

«Я ничего нового не сказал, я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения», — отметил он.

В свою очередь Лавров передал Лукашенко «приветы от Владимира Владимировича» Путина. «Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, — сказал глава российской дипломатии. — И особенно ваши договоренности, которые в Сочи во время вашего визита были достигнуты. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений, как вы сказали. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель — продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства».

«Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ не конкретизировал, какие инициативы он имеет в виду, однако, вероятнее всего, речь идет о проведении конституционной реформы в Беларуси и досрочных выборов. Российские официальные лица прежде не раз выступали в поддержку предложения Лукашенко об изменении Основного закона и напоминали о его словах по поводу новых президентских выборов.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Светлана Тихановская Сергей Лавров Александр Лукашенко

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