Чемпионка мира по современному пятиборью Прокопенко поддержала Лукашенко

Анастасия Прокопенко заявила, что рада публикации обращения белорусских спортсменов, поддерживающих действующую власть, к международному сообществу.

«Честно говоря, я этого письма давно ждала. Потому что прежде всего это патриотизм. Прежде всего это поддержание своей спортивной семьи. Особенно спортсмены, как никто другой, должны показывать лицо страны как чистой, миролюбивой, чтобы ей восхищались все. И страной, и лицами, которые живут в этой стране, лицами, которые популяризируют эту страну, которые поднимают флаг, ради которого звучит гимн. То есть это гордость переполняет полностью», — сказала Прокопенко в эфире «Беларусь 1» .

МОК обсуждает возможные санкции в отношении НОК Беларуси.