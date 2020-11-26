Чемпионка мира по современному пятиборью Прокопенко поддержала Лукашенко

/ Спорт
Просмотров: 338

Анастасия Прокопенко заявила, что рада публикации обращения белорусских спортсменов, поддерживающих действующую власть, к международному сообществу.

«Честно говоря, я этого письма давно ждала. Потому что прежде всего это патриотизм. Прежде всего это поддержание своей спортивной семьи. Особенно спортсмены, как никто другой, должны показывать лицо страны как чистой, миролюбивой, чтобы ей восхищались все. И страной, и лицами, которые живут в этой стране, лицами, которые популяризируют эту страну, которые поднимают флаг, ради которого звучит гимн. То есть это гордость переполняет полностью», — сказала Прокопенко в эфире «Беларусь 1».

МОК обсуждает возможные санкции в отношении НОК Беларуси.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусский спорт пятиборье МОК НОК Персона: Анастасия Прокопенко

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко может лишить своего сына Виктора должности помощника президента

Лукашенко может лишить своего сына Виктора должности помощника президента

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом

Олимпийское собрание. Лукашенко обещает «серьезный разговор» по Пхенчхану

Олимпийское собрание. Лукашенко обещает «серьезный разговор» по Пхенчхану

Белорусский спорт в 2016 году: мимо кассы

Белорусский спорт в 2016 году: мимо кассы