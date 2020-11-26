VOKA создает школу киберспортивных комментаторов и объявляет о старте онлайн-интенсива

1 декабря VOKA запускает образовательный интенсив для желающих освоить навыки комментирования киберспортивных событий. Те, кто успешно освоит курс, впоследствии смогут участвовать в кибертурнирах VOKA по популярным игровым дисциплинам в качестве комментаторов, став их лицом и голосом.

Интенсив для будущих кибеспортивных комментаторов организует Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с VOKA Gaming. Этот тандем уже не первый год развивает киберспортивную культуру в нашей стране, организуя офлайн- и онлайн-турниры, привлекая новых игроков и поддерживая существующие команды и продвигая идею признания киберспорта на официальном уровне.

Создание базы комментаторов, разбирающихся в специфике темы и способных увлечь событиями на киберспортивной арене самую широкую аудиторию, — следующий шаг в этом направлении.

Двухнедельный бесплатный онлайн-интенсив будет состоять из вводного занятия с куратором, шести занятий с преподавателями, четырех самостоятельных и итоговой дипломной работы.

В ходе курса студенты узнают в теории и на практике, что и как говорить, как выглядеть, чем заполнять паузы и удерживать внимание аудитории.

В качестве преподавателей выступят известные белорусские ведущие, комментаторы и шоумены: Александр Сериков, Евгений Булка, Андрей Бибиков, Рахим «Babam» Абдулаев и Константин «Leniniw» Сивко.

В качестве выпускной работы студентам предстоит комментировать матчи известной белорусской киберспортивной команды Nemiga Gaming.

После окончания курса лучшим ученикам будет предложено поработать на турнирах VOKA, комментировать игры Nemiga Gaming и других участников Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

Вакантных мест для участников интенсива всего 20 (однако, если талантливых претендентов будет больше, эта цифра может увеличиться). Их займут те, кто лучше других справится с тестовым заданием: к регистрационной форме необходимо приложить запись любой игры, которую комментирует кандидат.