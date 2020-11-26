Лукашенко и Лавров обсудили в Минске «интенсификацию отношений» Беларуси с Россией

Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 26 ноября в Минске заявил о готовности белорусской стороны к «интенсификации отношений» с Россией. Видеофрагмент встречи опубликован в телеграм-канале «Пул первого».

Фото: president.gov.by

«Нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений, тезис абсолютно напрашивается, — заявил он. — Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы. Очень много разговоров о том, как будут развиваться наши отношения, какими они будут. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения (мы — соседи), мы хотели бы иметь очень близкие братские отношения с Российской Федерацией».

«Я ничего нового не сказал, я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России, видимо, кому-то это было невыгодно. Но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений», — подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь Лавров передал Лукашенко «приветы от Владимира Владимировича» Путина. «Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, — сказал глава российской дипломатии. — И особенно ваши договоренности, которые в Сочи во время вашего визита были достигнуты. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений, как вы сказали. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель — продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства».

«Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ не конкретизировал, какие инициативы он имеет в виду, однако, вероятнее всего, речь идет о проведении конституционной реформы в Беларуси и досрочных выборов. Российские официальные лица прежде не раз выступали в поддержку предложения Лукашенко об изменении Основного закона и напоминали о его словах по поводу новых президентских выборов.

Несколькими часами ранее «Пул первого» опубликовал повестку встречи Лукашенко и Лаврова. В ней значились темы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и РФ, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, а также «актуальные вопросы» Содружества Независимых Государств, председательство в котором в 2021 году перейдет к Беларуси.