США осудили давление на журналистов со стороны властей Беларуси

Соединенные Штаты Америки осуждают действия властей Беларуси в отношении местных и иностранных журналистов, говорится в заявлении посольства США, опубликованном на странице дипмиссии в «Фейсбуке».

«Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со стороны кого-либо просто по причине выполнения своей работы в качестве журналистов, — подчеркнуто в заявлении. — Сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней необходимы для того, чтобы верховенство закона могло укорениться в любом обществе».

В заявлении отмечено, что Соединенные Штаты «очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов».

«Мы по-прежнему обеспокоены угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ», — подчеркнули в посольстве.

«Мы настойчиво призываем власти Беларуси защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свобод собраний, слова и прессы. Белорусский народ заслуживает защиты своих прав и того, чтобы его голос был услышан, а независимые СМИ — незаменимая платформа для голосов всех белорусов. Невозможна нормализация отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ», — отмечается в заявлении.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Кейл Браун на своей странице в «Твиттере» написал, что Соединенные Штаты «призывают белорусские власти уважать свободу СМИ и прекратить запугивание и преследование журналистов». «Они должны немедленно и безоговорочно освободить задержанных исключительно за выполнение своего профессионального долга», — заявил чиновник.

24 ноября к немедленному освобождению всех задержанных в Беларуси журналистов и снятию с них обвинений призвал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Факты давления на журналистов глава британской дипломатии назвал «трусливой попыткой режима Лукашенко замолчать инакомыслие и прекратить сообщения о нарушениях прав человека в отношении белорусского народа».

Продолжающееся преследование журналистов и независимых СМИ в Беларуси также осудила парламентский заместитель министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании Уэнди Мортон. «Эти репрессии не помешают миру увидеть, что на самом деле происходит в Беларуси», — написала она в «Твиттере» и призвала немедленно освободить журналистов.

По данным Белорусской ассоциации журналистов на 26 ноября, 12 белорусских журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам. За решеткой также остаются и блогеры, задержанные еще в период избирательной кампании.