Повозка насмерть придавила сельчанина под Любанью

/ Происшествия
Просмотров: 28

В Любанском районе 25 ноября проезжающий мимо местный житель обнаружил в кювете на дороге тело мужчины, придавленное повозкой.

По сообщению пресс-службы СК, 53-летний водитель гужевого транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где телега опрокинулась и придавила мужчину. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: гибель сельчанина ДТП со смертельным исходом Город: Любань