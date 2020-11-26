Повозка насмерть придавила сельчанина под Любанью

В Любанском районе 25 ноября проезжающий мимо местный житель обнаружил в кювете на дороге тело мужчины, придавленное повозкой.

По сообщению пресс-службы СК, 53-летний водитель гужевого транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где телега опрокинулась и придавила мужчину. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего.