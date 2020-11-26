При пожаре в гомельской многоэтажке эвакуировали 25 человек

Работники МЧС спасли пенсионера и эвакуировали 25 человек, включая пятерых детей, при пожаре в жилом доме в Гомеле.

По информации областного управления МЧС, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в доме по улице Черниговской поступило спасателям 25 ноября в 19:53.

Хозяин квартиры 1950 года рождения лежал без сознания на полу. После реанимационных мероприятий пострадавший пришел в сознание. С предварительным диагнозом «термические ожоги, термоингаляционная травма» его госпитализировали.

Спасатели потушили пожар. Его причину пока не установили.