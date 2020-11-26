Минский метрополитен втрое увеличит число новых поездов — до 29

В январе 2017 года предприятия «Минский метрополитен» и «Штадлер» подписали договор на поставку 10 поездов метро: шести четырехвагонных и четырех пятивагонных. До 2025-го планируется приобрести двеннадцать пятивагонных составов взамен поездов с истекающим сроком эксплуатации и семь четырехвагонных поездов для третьей линии.

«До недавнего времени на первой и второй линиях Минского метрополитена курсировали только российские электропоезда, произведенные Мытищинским и Санкт-Петербургским заводами. Многие из них были выпущены еще в советское время, и их эксплуатационный ресурс постепенно подходит к завершению. Поэтому вопрос об их поступательной замене на новые, более безопасные, экономичные и комфортные, возник не спонтанно», — сказал в эфире «Радио-Минск» официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.

По его словам, сейчас на 3-й ветке эксплуатируются шесть четырехвагонных составов, а четыре пятивагонных задействованы на 2-й линии.

Что касается перспектив обновления подвижного состава, то в Минском метрополитене разработан план закупки электропоездов до 2025 г. как для Зеленолужской линии, так и для действующей Автозаводской (на ней сейчас работает больше всего составов с истекающим сроком эксплуатации). Решения о поставщиках будут приниматься по результатам электронного аукциона.