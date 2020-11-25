Президент Европейской федерации журналистов вступился за коллег из Беларуси

Президент Европейской федерации журналистов Могенс Блихер-Бьеррегард (Дания) на заседании совета международной программы IPDC по развитию коммуникаций в ЮНЕСКО 25 ноября заявил о давлении на коллег в Беларуси.

Могенс Блихер-Бьеррегард. Фото: journalisten.dk.

«Мы обеспокоены ужасающими нападениями на журналистов и граждан в целом, которые происходят в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года», — цитирует главу ЕФЖ Белорусская ассоциация журналистов.

По его словам, до сегодняшнего дня федерация зафиксировала 363 произвольных задержания журналистов, более 60 фактов физического насилия в отношении представителей СМИ. 22 журналиста находятся в тюрьме. На протяжении трех месяцев журналистов задерживают, лишают аккредитации и высылают из страны.

«Я уверен, что в соответствии с мандатом ЮНЕСКО журналисты в Беларуси должны иметь возможность выполнять свою работу, не подвергаясь притеснениям, преследованию и репрессиям», — заявил Блихер-Бьеррегард.