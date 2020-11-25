Видеофакт. Перед уходом с поста президента Трамп прилюдно помиловал индейку

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, которому на смену в январе придет избранный президент Джозеф Байден, в последний раз за свой четырехлетний срок помиловал индейку перед Днем благодарения (В США национальный праздник, отмечается в последний четверг ноября).

Как сообщает Росбалт , церемония, которая укоренилась в Белом доме с 1989 года, прошла на лужайке у резиденции.

«Полностью прощаю тебя, Корн», — сказал президент, обращаясь к птице.

В помиловании также принимала участие первая леди США Мелания Трамп. На супругах, которые ранее переболели коронавирусом, не было защитных масок.

Для церемонии госуниверситет Айовы отобрал двух индеек — Корна и Коба. В ходе публичного голосования право на «амнистию» заслужил Корн, однако под нож не пустят и его собрата.

Американский праздничный обед в День благодарения обязательно включает в себя блюдо из индейки.

Республиканец Трамп, обладатель миллиардного состояния, в 2016-м был избран 45-м президентом страны. В предварительных подсчетах на голосовании 3 ноября 2020 года, свидетельствовавших о перевесе в пользу демократа Джозефа Байдена, действующий президент усмотрел фальсификации. Однако на этой неделе администрация Трампа все же начала передачу власти Байдену.

Издание Axios в начале ноября сообщало, что 74-летний Трамп не исключает, что снова выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.