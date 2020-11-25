Видеофакт. Под Полоцком авто с компанией молодежи влетело в дерево — один погибший, двое с травмами

Трагедия произошла утром 25 ноября на 26-м километре трассы Полоцк—Глубокое, сообщает МВД.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на закруглении дороги не справился с управлением — автомобиль вынесло с дорожного полотна в кювет, после чего он врезался в дерево.

Кроме водителя, в автомобиле находились трое пассажиров в возрасте от 18 лет до 21 года. В результате аварии младший из них от полученных травм скончался при транспортировке в больницу. Водитель и 21-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести, а еще один пассажир в ДТП не пострадал.