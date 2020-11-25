СК проводит проверку по факту смерти третьекурсника Академии музыки

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Первомайский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти студента одного из вузов столицы, сообщает агентство «Минск-Новости».

Речь идет о 22-летнем студенте Академии музыки Артеме Козлове. Он скоропостижно умер рано утром 25 ноября в интернате БНТУ, где находился в изоляции, так как болел коронавирусом в легкой форме.

Этой ночью, около четырех часов, ему стало плохо, его соседи по комнате вызвали скорую помощь, однако помочь врачи уже не смогли.

Артем родом из Витебска, учился на третьем курсе по специальности «баян и аккордеон», отмечает «Наша Ніва».

Следственно-оперативная группа изъяла на месте происшествия необходимые для изучения объекты и предметы. Назначен ряд экспертиз. Опрошены очевидцы, сотрудники общежития и одногруппники погибшего.
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Тэги: внезапная смерть Академия музыки Персона: Артем Козлов Город: Минск

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