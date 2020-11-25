В ограду резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль

В ворота Ведомства федерального канцлера ФРГ в центре Берлина врезался автомобиль с антиглобалистскими лозунгами на дверцах. В результате инцидента, произошедшего утром 25 ноября, повреждена металлическая ограда.

Фото twitter.com/konradkraemer

По информации dw.com , сообщений о жертвах не поступало. Полиция задержала 54-летнего водителя автомобиля. В настоящее время выясняется, был ли инцидент совершен преднамеренно, сообщила представитель полиции.

Официальный представитель правительства ФРГ заявил журналистам, что «для федерального канцлера, остальных членов федерального правительства и людей, занятых в ведомстве федерального канцлера, никакой опасности не существовало». В результате инцидента «возник незначительный материальный ущерб».

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель, на которой предполагается продлить режим локдауна и обсудить дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса.