Фотофакт. Активистка Femen разделась у Офиса президента Украины по случаю Всемирной акции против насилия

У входа в Офис президента Украины в Киеве 25 ноября представительница движения Femen пыталась провести акцию протеста, однако ей помешали правоохранители.

Фото: kiev.strana.ua.

Как сообщает УНИАН , полицейские «повязали» активистку, когда та вылезла в трусах на один из декоративных шаров вблизи здания. Женщина выкрикивала: «Долой насилие», а свое тело заранее расписала черными и красными надписями с призывами принять Стамбульскую конвенцию.

Полиция составила административный протокол о совершении мелкого хулиганства, после чего нарушительницу отпустили.

Перформанс Femen выполнен по мотивам картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре».

К слову, в мире стартовала акция «16 дней против насилия». По этому случаю 25 ноября на Михайловской площади в Киеве открыли выставку предметов «Дело в том».

На выставке представлено 16 предметов, которые имели место в реальных событиях, связанных с домашним насилием. В мероприятии приняла участие, в частности, супруга президента Елена Зеленская.