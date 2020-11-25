Соучредителю KYKY и The Village Belarus Александру Василевичу еще на месяц продлили срок содержания под стражей

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Соучредителю онлайн-журнала KYKY и городской интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу еще на месяц продлили срок содержания под стражей, написала 25 ноября на своей странице в «Фейсбуке» его супруга Надежда Зеленкова.

Александр Василевич. Фото: nashaniva.by.

Она сообщила, что 23 ноября суд рассмотрел иск об изменении Василевичу меры пресечения, однако не удовлетворил его. Зеленкова заявила, что ее супруг ни в чем не виновен и представил следствию «все сведения, которые необходимы для признания невиновности».

«Саша сидит в камере на 12 человек, где у людей воспаляются от холода суставы, — отметила она. — Посылки доходят теперь за неделю—полторы, попадание книги — праздник! И мы все — заложники ситуации, потому что все, что мы делаем, говорим, пишем, может быть использовано против него».

В прошлый раз Зеленкова сообщала о продлении Василевичу срока содержания под стражей 27 октября.

В конце июля Александра Василевича арестовывали на 14 суток после того, как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико.

Бизнесмен вновь был задержан 27 августа после того, как в офисе агентства Vondel/Hepta департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыск. Причину обыска сотрудникам тогда не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении.

В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск. Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Саши Романовой.

Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан. «У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать», — написала она.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается. Александр Василевич был признан политзаключенным.

10 октября Василевич принимал участие в разговоре с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Помимо него на встрече присутствовали Виктор Бабарико, его сын, глава предвыборного штаба Эдуард Бабарико, политический консультант Виталий Шкляров, медиатор Лилия Власова, юристы Максим Знак и Илья Салей, политолог и активист Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления «Белгазпромбанка», Сергей Добролет, бывший зампред правления «Белгазпромбанка», и Сергей Тихановский, видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни», муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На следующий день двум участникам — Воскресенскому и Рабцевичу — была изменена мера пресечения на домашний арест (впоследствии Воскресенскому отменили домашний арест). Вечером 13 октября под подписку о невыезде выпустили еще двух фигурантов «дела PandaDoc» — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа. 16 октября на домашний арест были переведены Власова, Салей и Шкляров. 19 октября меру пресечения на подписку о невыезде изменили Шклярову, 23 октября — Власовой.

 

 
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