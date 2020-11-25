Жителя Витебска наказали двумя годами «химии» за оскорбление омоновца

Житель Витебска получил два года «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов, сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, 40-летний мужчина 27 августа в одном из телеграм-каналов разместил фото и данные сотрудника ОМОНа и нецензурно высказался о его работе и личности.

Суд Первомайского района Витебска приговорил подозреваемого к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Мужчина должен выплатить омоновцу 500 рублей компенсации.