В Пинске пропал корреспондент «Медиа-Полесья» Евгений Николаевич

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Пинского журналиста Евгения Николаевича вызвали 24 ноября в милицию. В 14:30 он предупредил об этом главного редактора и пошел на беседу. После этого связь с ним пропала.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, весь вечер связи с журналистом не было, его телефон недоступен и утром.

Начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский на вопрос главного редактора Светланы Гарда о вызове и местонахождении Евгения Николаевича, сказал, что ничего не знает, поскольку в производстве Пинского ГОВД находится 1800 материалов. Он предложил написать письменный запрос, что и было сделано.

Николаевич освещал акции протеста в Пинске. Его судили уже дважды и наказывали сутками за работу на акции 10 августа, а также за нахождение на площади 30 августа — тогда он вообще стоял в стороне. Второй срок журналист не отбывал, постановление было обжаловано в областном суде.
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Тэги: задержания журналистов БАЖ Медиа-Полесье Персона: Евгений Николаевич Светлана Гарда Город: Пинск

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