Солигорчанин заплатит 7400 рублей за оскорбление милиционера в соцсети

Солигорчанина судили за оскорбительный интернет-комментарий в адрес милиционера, который он оставил еще летом в соцсети.

По информации пресс-службы УВД Миноблисполкома, 28-летний житель Солигорска оставил 21 июня в соцсети «ВКонтакте» комментарий в адрес одного из руководителей местного РОВД.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Солигорчанин был признан виновным, в качестве наказания он должен будет оплатить штраф 200 базовых величин (5400 рублей). Также мужчине необходимо выплатить компенсацию пострадавшему милиционеру в размере двух тысяч рублей. Мобильный телефон, который использовался для совершения преступления, конфискован в доход государства.