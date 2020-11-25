В Минске задержали бывшего следователя СК Евгения Юшкевича
Вечером 24 ноября был задержан бывший следователь Следственного комитета, а ныне андроид-разработчик и инициатор проекта
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Евгений Юшкевич родом из Могилева, окончил юридический факультет БГУ, работал внештатным сотрудником в прокуратуре Минска, затем — следователем отдела экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску.
Несколько лет назад ушел из органов, кардинально сменив сферу деятельности — стал разработчиком в одной из ИТ-компаний Парка высоких технологий, отмечает Радыё Свабода.
В последнее время активно консультировал сотрудников силовых органов, которые хотели уволиться, и с помощью проекта