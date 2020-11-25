В Минске задержали бывшего следователя СК Евгения Юшкевича

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Вечером 24 ноября был задержан бывший следователь Следственного комитета, а ныне андроид-разработчик и инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич.

Как сообщает телеграм-канал motolkohelp, Юшкевич был задержан 24 ноября и сейчас находится в ИВС на Окрестина.

Евгений Юшкевич родом из Могилева, окончил юридический факультет БГУ, работал внештатным сотрудником в прокуратуре Минска, затем — следователем отдела экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску.

Несколько лет назад ушел из органов, кардинально сменив сферу деятельности — стал разработчиком в одной из ИТ-компаний Парка высоких технологий, отмечает Радыё Свабода.

В последнее время активно консультировал сотрудников силовых органов, которые хотели уволиться, и с помощью проекта bychange.me помогал им найти новую работу.
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Тэги: СК задержания активистов Персона: Евгений Юшкевич

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