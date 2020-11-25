В Минске задержали бывшего следователя СК Евгения Юшкевича

Вечером 24 ноября был задержан бывший следователь Следственного комитета, а ныне андроид-разработчик и инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич.

Как сообщает телеграм-канал motolkohelp, Юшкевич был задержан 24 ноября и сейчас находится в ИВС на Окрестина.

Евгений Юшкевич родом из Могилева, окончил юридический факультет БГУ, работал внештатным сотрудником в прокуратуре Минска, затем — следователем отдела экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску.

Несколько лет назад ушел из органов, кардинально сменив сферу деятельности — стал разработчиком в одной из ИТ-компаний Парка высоких технологий, отмечает Радыё Свабода.