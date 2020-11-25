Двое лидчан погибли после выпитого стеклоомывателя

/ Происшествия
Просмотров: 42

В Лиде четверо местных жителей отравились стеклоомывателем — двое из них погибли.

По данным областного УСК, тела мужчины и его матери обнаружили утром 25 ноября. Накануне они вместе с сожительницей хозяина и его знакомым вместе распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, на столе появилась 4,5-литровая емкость со стеклоомывателем, которую хозяин дома принес из гаража. Судя по всему, отравление им стало причиной трагедии.

Выжившие мужчина и женщина госпитализированы.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: стеклоомыватель отравление алкоголь пьянство Город: Лида

Другие материалы на эту тему:

Власти Беларуси отказались от идеи продажи алкоголя через интернет

Власти Беларуси отказались от идеи продажи алкоголя через интернет

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

«Понятны правила игры». Украинский миллионер занялся розливом водки в Беларуси

«Понятны правила игры». Украинский миллионер занялся розливом водки в Беларуси

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику

«Нравится внешняя политика Путина». Виктория Скрипаль идет в политику