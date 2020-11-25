Журналиста «Белсата» Игоря Ильяша будут судить в рамках административного процесса

Адвоката политобозревателя «Белсата» Игоря Ильяша вызвали в суд Центрального района Минска для ознакомления с административным делом в отношении его подзащитного, сообщает в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов.

«По какой статье заведено дело на Ильяша, пока не известно. Адвокат едет в суд», — говорится в сообщении.

Игорь Ильяш был задержан 25 ноября в Минске. В квартире, где живет Ильяш, его брат нашел копию протокола изъятия компьютера и телефона, что может свидетельствовать о проведении обыска. «На копии протокола не видно ни имен, ни причин, по которым силовики произвели изъятие техники», — сообщил «Белсат». Перед этим Ильяш не явился на встречу, его телефоны были выключены.

Позже выяснилось, что Ильяш находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

Супруга Ильяша Катерина Андреева (Бахвалова) стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября. Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.

Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.