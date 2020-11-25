Мининформ разблокировал основной сайт «Нашай Нівы»

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Министерство информации сняло блокировку с основного сайта негосударственного онлайн-издания «Наша Ніва», который был недоступен для пользователей почти три месяца.

Источник: СТВ

В сообщении на возобновившем работу сайте говорится, что снятие блокировки стало возможным после обращения редакции в Мининформ.

«Заявку с просьбой о разблокировании редакция отправила месяц назад, — отмечается в сообщении. — 23 ноября пришел ответ от Мининформа: «В связи с ликвидацией нарушения законодательных актов Республики Беларусь, которое стало основанием для принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, приказываю восстановить доступ к интернет-ресурсу nn.by».

Редакция информирует, что в ближайшее время будет включена переадресация с сайта nashaniva.by на nn.by, при этом интернет-пользователям будут доступны оба адреса.

Сайты онлайн-издания «Наша Ніва» и интернет-газеты БелаПАН «Белорусские новости» (Naviny.by) были заблокированы вечером 28 августа по решению Министерства информации. За несколько часов до того руководители БелаПАН, «Нашай Нівы» и еще некоторых негосударственных СМИ были приглашены на встречу с руководством Мининформа и представителем МВД, чтобы обсудить работу СМИ во время массовых мероприятий и проблему задержания журналистов. Никаких претензий к Naviny.by и nn.by не высказывалось. О включении в список ограниченного доступа также не сообщалось.

Позже министр информации Игорь Луцкий письменно разъяснил БелаПАН и «Нашай Ніве», что сайты были заблокированы по требованию межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Республики Беларусь. Члены этой комиссии посчитали, что «на интернет-ресурсах naviny.by и nn.by за период с 13 по 28 августа был опубликован ряд статей, негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных органов».

Редакция «Нашай Нівы» впоследствии удалила материалы, которые вызвали претензии властей, а интернет-газета БелаПАН — нет, поскольку убеждена, что статьи не нарушают закон, а претензии были субъективными.
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Тэги: блокировка сайта Наша ніва Персона: Игорь Луцкий

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