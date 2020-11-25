Гражданин Беларуси получил разрешение купить украинский «БТА Банк»

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение гражданину Беларуси на приобретение более 50% акций украинского АО «БТА Банк». Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Источник: krugozor.site

«Выдано разрешение физическому лицу — гражданину Республики Беларусь на приобретение акций акционерного общества "БТА Банк" (Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

Фамилия гражданина Беларуси и условия сделки не разглашаются.

Банк зарегистрирован 10 декабря 1992 года и является правопреемником ОАО «Украинский кредитно-торговый банк».

В настоящее время единственным акционером АО «БТА БАНК» (Украина) является казахстанское АО «БТА Банк». Мажоритарным акционером АО «БТА Банк» (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

По итогам 2019 года банк получил 11,44 млн гривен чистой прибыли по сравнению с 122,06 млн гривен убытка годом ранее.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года «БТА Банк» занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших в Украине банков.