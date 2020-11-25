Гражданин Беларуси получил разрешение купить украинский «БТА Банк»

/ Экономика
Просмотров: 343

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение гражданину Беларуси на приобретение более 50% акций украинского АО «БТА Банк». Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Источник: krugozor.site

«Выдано разрешение физическому лицу — гражданину Республики Беларусь на приобретение акций акционерного общества "БТА Банк" (Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

Фамилия гражданина Беларуси и условия сделки не разглашаются.

Банк зарегистрирован 10 декабря 1992 года и является правопреемником ОАО «Украинский кредитно-торговый банк».

В настоящее время единственным акционером АО «БТА БАНК» (Украина) является казахстанское АО «БТА Банк». Мажоритарным акционером АО «БТА Банк» (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

По итогам 2019 года банк получил 11,44 млн гривен чистой прибыли по сравнению с 122,06 млн гривен убытка годом ранее.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года «БТА Банк» занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших в Украине банков.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АМКУ БТА Банк Беларусь-Украина

Другие материалы на эту тему:

Минск умудрился опустить отношения с Киевом ниже плинтуса

Минск умудрился опустить отношения с Киевом ниже плинтуса

Зеленский: власти Беларуси должны полностью обеспечить народу права и свободы

Зеленский: власти Беларуси должны полностью обеспечить народу права и свободы

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

«Мы для них угроза». Украина ввела пошлины на белорусские спички

«Мы для них угроза». Украина ввела пошлины на белорусские спички