На первом энергоблоке БелАЭС начинают динамические испытания
Динамические испытания начинаются на первом энергоблоке Белорусской АЭС. Об этом рассказал главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.
Специалисты проведут испытания на разных уровнях мощности реакторной установки, при этом возможны колебания — как повышения, так и понижения. Они будут сопровождаться техническими остановками.
«Мы практически готовы к динамическим испытаниям. А они проходят со сбросом тепловой нагрузки и, соответственно, электрической нагрузки, вплоть до отключения энергоблока из сети, от энергосистемы и остановки турбогенератора, — отметил Бондарь в эфире
Вице-президент АО ИК «АСЭ», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин в свою очередь подчеркнул, что главные задачи сейчас — испытание всех систем оборудования на разных уровнях мощности, а также передача заказчику полностью соответствующего нормам блока. Он добавил, что вместе с тем продолжаются работы по сооружению второго энергоблока.
«Второй энергоблок строится очень динамично. Он всегда идет немного легче, чем первый. В реакторном отделении сейчас активно проводятся операции, связанные с промывками систем с гидравлическими испытаниями, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлических испытаний первого контура», — сказал Полянин.
Планируется, что в промышленную эксплуатацию первый энергоблок станции введут в 2021 году, а второй — в 2022-м.