SpaceX вывела на орбиту очередные 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX во вторник, 24 ноября, успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с шестнадцатой по счету группировкой из 60 мини-спутников Starlink. Соответственное видео опубликовано на странице компании в Twitter.

Фото: twitter.com/SpaceX

Вскоре после старта был осуществлен очередной спуск первой ступени Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане. Вывод 60 спутников Starlink подтвердили в компании.

Спутники Starlink предназначены для обеспечения доступа в интернет. Первая партия из 60 аппаратов была выведена на орбиту в мае 2019 года. Всего SpaceX намерена запустить около 11 тысячи спутников.