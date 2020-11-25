Журналист Игорь Ильяш находится в ИВС
Политический обозреватель «Белсата» Игорь Ильяш находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщил телеканал.
Ранее
Супруга Ильяша Катерина Андреева (Бахвалова) стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября. Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.
Ранее Ильяш сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что силовики на минувшей неделе пытались провести обыск по адресу его прописки.
Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.
В последние месяцы Ильяш активно комментировал происходящие в Беларуси события в своем телеграм-канале, в соцсетях, а также в качестве постоянного эксперта на российском телеканале «Дождь».