Журналист Игорь Ильяш находится в ИВС

Политический обозреватель «Белсата» Игорь Ильяш находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщил телеканал.

Игорь Ильяш. Фото: Радыё Свабода

Ранее стало известно , что в квартире, где проживает Ильяш, его брат нашел копию протокола изъятия компьютера и телефона, что может свидетельствовать о проведении обыска. «На копии протокола не видно ни имен, ни причин, по которым силовики произвели изъятие техники», — сообщил «Белсат». Перед этим Ильяш не явился на встречу, его телефоны были выключены.

Супруга Ильяша Катерина Андреева (Бахвалова) стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября. Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.

Ранее Ильяш сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что силовики на минувшей неделе пытались провести обыск по адресу его прописки.

Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.

В последние месяцы Ильяш активно комментировал происходящие в Беларуси события в своем телеграм-канале, в соцсетях, а также в качестве постоянного эксперта на российском телеканале «Дождь».