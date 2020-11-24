Энергоблок БелАЭС может быть временно отключен от энергосистемы страны в связи с испытаниями

Первый энергоблок Белорусской АЭС может быть временно отключен от энергосистемы страны в связи с грядущими динамическими испытаниями. Об этом 24 ноября в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» заявил главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.

Белорусская АЭС. Фото: Белатом.

«Мы практически готовы к динамическим испытаниям, — отметил специалист. — А динамические испытания проходят со сбросом тепловой нагрузки и, соответственно, электрической нагрузки — вплоть до отключения от энергосистемы».

Директор проекта по сооружению БелАЭС, вице-президент компании «АСЭ» (структура российской госкорпорации «Росатом») Виталий Полянин в том же сюжете подчеркнул, что сейчас необходимо «испытать все системы и оборудование на разных уровнях мощности блока» и передать заказчику «полностью соответствующий нормам блок для того, чтобы его в дальнейшем 60 лет совершенно спокойно эксплуатировали».

Он также сообщил, что в реакторном отделении второго энергоблока БелАЭС сейчас «активно идут операции, связанные с промывками систем, гидравлическими испытаниями» для того, чтобы «в марте следующего года выйти на этап гидравлических испытаний первого контура».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру российской госкорпорации «Росатом».

Первый блок АЭС включили в энергосистему страны 3 ноября, он начал вырабатывать электричество. За первые три дня работы на блоке произвели 22 млн киловатт-часов электроэнергии. 7 ноября мощность первого энергоблока была повышена до 400 МВт.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В тот же день литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заявил, что с полудня 8 ноября электроэнергия на БелАЭС не вырабатывается. Вечером 9 ноября пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

10 ноября консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев сообщил БелаПАН , что ситуация на станции не представляет опасности. Во второй половине того же дня Минэнерго официально подтвердило временную приостановку поставки электрической энергии с БелАЭС в объединенную энергосистему страны. В министерстве подчеркнули, что это «предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск».

19 ноября Минэнерго отчиталось о повторном включении блока в сеть «после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований».