Правозащитники признали политзаключенными журналисток Борисевич, Андрееву и Чульцову

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Белорусские правозащитники признали политзаключенными задержанных журналисток Катерину Борисевич (tut.by), Катерину Андрееву («Белсат») и Дарью Чульцову («Белсат») и потребовали их немедленного и безусловного освобождения.

Правозащитные организации выступили 24 ноября с совместным заявлением, в котором отмечают, что на протяжении последних дней власти задержали и отправили в следственные изоляторы трех белорусских журналисток, выполнявших свои профессиональные обязанности.

Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко (ч. 3 ст. 178 УК). Она привела в статье слова врача об отсутствии в крови погибшего алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей.

Журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября.

«В связи с этим мы, представители белорусского правозащитного сообщества, отмечаем, что преследование журналисток со стороны белорусских властей связано с исключительно мирным осуществлением обвиняемыми свобод, гарантированных Конституцией и международными нормами в области прав человека — свободы выражения своего мнения, свободы слова и права на информацию», — говорится в заявлении.

В этом контексте правозащитники считают лишение свободы произвольным и политически мотивированным, а самих журналисток политическими заключенными в соответствии с п. 3.1 (а) Руководства по определению понятия «политический заключенный».

Представители правозащитных организаций Беларуси требуют немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Катерины Борисевич, Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой и прекращения уголовного преследования в их отношении, а также немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения политических репрессий в стране.

Документ подписали правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, «Инициатива FORB», инициативная группа «Идентичность и право», «Белорусский Хельсинкский комитет», Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

Таким образом, по данным правозащитников, на 24 ноября в Беларуси признаны политзаключенными 143 человека.
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Тэги: журналистки признание политзаключенными Персона: Катерина Борисевич Катерина Андреева Дарья Чульцова Город: Минск

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