Минздрав: на выплату «ковидных» надбавок медработникам выделено 844,8 млн рублей

По состоянию на ноябрь на выплату «ковидных» надбавок медицинским работникам выделено 422,4 млн рублей консолидированного бюджета, 405,7 млн местных бюджетов и 16,7 млн республиканского бюджета, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фото: virus24.org.

За октябрь больше 71 тыс. работников здравоохранения получили надбавки. Пресс-служба отмечает, что выплаты получили не только врачи и медсестры, но и санитарки, медицинские дезинфекторы, водители, лифтеры и др.

Средний размер фактически выплаченной работникам надбавки составил: врачам 700—1.800 рублей, средним медицинским работникам — 400—1.000, иным работникам 300—500 рублей.

«Руководителям учреждений, где возникли вопросы, даны разъяснения о том, как выплачиваются средства специалистам, работающим в приемных отделениях, лабораториях и т.д. При возникших вопросах Минздрав и дальше продолжит методологическую помощь бюджетным организациям и работникам здравоохранения, работающим в условиях COVID-19», — отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, Министерство здравоохранения запускает google-форму «COVID содействие». Заполненные формы будут использоваться для принятия мер реагирования.

Ссылка на google-форму размещена в рубрике «Информация о новой коронавирусной инфекции COVID-19» раздела «Для специалистов» официального сайта министерства. Любой медицинский работник на условиях анонимности может проинформировать министерство о недостатках в средствах индивидуальной защиты, лекарственных средствах, расходных материалах и прочем оборудовании и средствах, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В google-форме нужно обязательно указать наименование организации здравоохранения, в которой работает медицинский работник.

Как сообщалось, средняя зарплата работников здравоохранения в октябре составила 1.188,5 рубля.

По данным Минздрава, за последние сутки на 24 ноября в Беларуси зарегистрирован 1.471 новый случай COVID-19, скончалось восемь человек. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 126.953, умерло 1.112 человек. 23 ноября было официально зафиксировано 1.483 новых инфицированных и восемь смертей.