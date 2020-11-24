COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрирован еще 1471 инфицированный

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1471 новый случай COVID-19, скончалось восемь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 126 953, умерло 1112 человек.

23 ноября было официально зафиксировано 1483 новых случаев ковида и восемь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано из клиник 105 835 пациентов (1137 за последние сутки).

Проведено 3 101 820 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10 582.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

На всей территории Беларуси сейчас действует обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты предписано использовать на всех без исключения объектах любой формы собственности: в поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, общественном транспорте и такси. В ряде регионов ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.