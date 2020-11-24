Лукашенко заверил послов, что только белорусский народ может отстранить его от власти

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Александр Лукашенко назвал единственный способ смены власти в стране, принимая верительные грамоты послов шести государств и Мальтийского ордена, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

«Я хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти, это реально. Подсказываю путь, он один, других нет. Только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых», — сказал Лукашенко на церемонии.

«Текущий момент можно оценивать по-разному, — добавил он. — Но для нас очевидно одно — белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство».
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Тэги: отставка Лукашенко смена власти Персона: Александр Лукашенко

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