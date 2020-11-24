Лукашенко пожаловался послу Израиля, что некоторые страны-соседи якобы героизируют нацизм

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В ближайшее время белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма, заявил Александр Лукашенко 24 ноября на церемонии вручения верительных грамот послами ряда государств, сообщает его пресс-служба.

Общаясь с послом Израиля Алексом Гольдманом, Лукашенко отметил, что две страны связывает многовековая дружба, а также «общая трагедия самой кровопролитной в истории человечества войны».

«Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее итогов и героизации нацизма, — сказал Лукашенко. — Кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси. Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества».

Лукашенко рассчитывает, что будет развиваться сотрудничество с Израилем в области информационных и биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. «И есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем», — сказал он.
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Тэги: нацизм пропаганда ППНС Беларусь-Израиль Персона: Александр Лукашенко Алекс Гольдман

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