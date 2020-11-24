Следственный комитет возбудил дело о перекрытии дороги в Молодечно, задержаны двое горожан

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта) по факту перекрытия дороги в Молодечно (Минская область).

Пресс-служба СК сообщает, что 21 ноября около 10:00 «несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта». Отмечается, что «спустя несколько минут они скрылись».

«Спустя несколько дней по подозрению в совершении данного преступления задержаны 28-летний и 34-летний местные жители. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия. Устанавливаются другие участники преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Комитет сопроводил сообщение фотографией, на которой четыре человека, стоя поперек проезжей части на пешеходном переходе, держат растяжку с текстом: «Пока в стране беззаконие, сопротивление — наш долг».