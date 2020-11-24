Жителям частного сектора Минска необходимо получить контейнеры для мусора

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Вывоз отходов в секторе индивидуальной жилой застройки в Минске к концу этого года будет производиться только контейнерным способом. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

С этой целью организации-перевозчики безвозмездно передавали собственникам частных домовладений столицы контейнеры объемом 120 литров. В настоящее время на городских подворьях уже насчитывается почти 24 тысячи емкостей.

Те, кто еще не получил контейнеры, могут заказать их до 25 декабря. После этого мусор, собранный любым другим способом, кроме контейнерного, перевозчики вывозить не станут.

Заявки на контейнеры в столице принимают две организации.

Это СООО «Ремондис Минск» (тел.: +375 17 367-80-57 или короткий номер: 7567) и УП «Спецкоммунавтотранс» (тел.: +375 17 258-02-27, +375 29 155-34-04).
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Тэги: вывоз мусора частный сектор Город: Минск

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