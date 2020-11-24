Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена

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Александр Лукашенко принял 24 ноября верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Верительные грамоты вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

«Текущий момент можно оценивать по-разному, — заявил Лукашенко на церемонии. — Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство».

По словам Лукашенко, с учетом своей непростой истории и геополитического положения Беларусь очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе западными. «При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия», — сказал он.
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Тэги: Беларусь-Бангладеш Беларусь-Израиль Беларусь-Китай Беларусь-Намибия Беларусь-Пакистан Мальтийский орден Персона: Александр Лукашенко

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