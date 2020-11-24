В Жлобине тренера детской спортшколы арестовали на 12 суток за митинг

Суд Жлобинского района 23 ноября арестовал на 12 суток боксера тренера-преподавателя детской спортивной школы Георгия Ворошилова.

Судья Евгений Ерофеев признал его виновным в участии в несанкционированном мероприятии в Минске. Доказательством вины послужила фотография с одного из маршей, которая была размещена в СМИ.

О решении суда БелаПАН сообщили жители Жлобина, которые пришли на процесс поддержать спортсмена. «Георгий Ворошилов — уважаемый у нас человек, он тренирует детей. Никого из нас не пустили на заседание. Первоначально всех зарегистрировали, но потом объявили, что зал маленький, а сейчас эпидемия коронавируса, и заседание прошло за закрытыми дверями», — рассказала жительница Жлобина.

По 15 суток ареста также получили двое местных жителей, которые сфотографировались с бело-красно-белыми флагами возле скульптуры «Ладья» в Жлобине.