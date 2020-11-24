В Жлобине тренера детской спортшколы арестовали на 12 суток за митинг

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Суд Жлобинского района 23 ноября арестовал на 12 суток боксера тренера-преподавателя детской спортивной школы Георгия Ворошилова.

Судья Евгений Ерофеев признал его виновным в участии в несанкционированном мероприятии в Минске. Доказательством вины послужила фотография с одного из маршей, которая была размещена в СМИ.

О решении суда БелаПАН сообщили жители Жлобина, которые пришли на процесс поддержать спортсмена. «Георгий Ворошилов — уважаемый у нас человек, он тренирует детей. Никого из нас не пустили на заседание. Первоначально всех зарегистрировали, но потом объявили, что зал маленький, а сейчас эпидемия коронавируса, и заседание прошло за закрытыми дверями», — рассказала жительница Жлобина.

По 15 суток ареста также получили двое местных жителей, которые сфотографировались с бело-красно-белыми флагами возле скульптуры «Ладья» в Жлобине.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: права человека в Беларуси задержания активистов Персона: Евгений Ерофеев Георгий Ворошилов Город: Жлобин

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