«Фольксваген» насмерть сбил перебегавшего трассу под Минском мужчину

Под Минском автомобиль насмерть сбил мужчину вечером 23 ноября.

По информации МВД, инцидент произошел на 27-м км автодороги Колодищи — Заславль. Водитель Volkswagen Polo, 56-летний минчанин, ехал в сторону Заславля. С его слов, внезапно дорогу начал перебегать пешеход, которого он не смог объехать и сбил. От травм пешеход скончался на месте.

Погибшим оказался 52-летний мужчина, проживавший в агрогородке Семково. На пешеходе не было фликеров. Участок дороги, где произошло ДТП, не освещается.