Из минской многоэтажки эвакуировали 15 человек

При пожаре в 21-этажном доме на улице Шугаева эвакуированы 15 человек.

Фото: МЧС

По данным МЧС, вечером 23 ноября поступило сообщение о дыме в подъезде жилого дома №11. Было установлено, что в коридоре двухкомнатной квартиры на втором этаже произошло загорание имущества на площади 10 кв.м.

Работниками МЧС были спасены хозяйка квартиры 1952 года рождения и ее сожитель 1953-го. Женщину спасатели обнаружили на балконе горящей комнаты, а мужчина находился в бессознательном состоянии на полу в негорящей комнате. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения, ожогами головы и конечностей 1-3 степеней.

В результате происшествия повреждено имущество в коридоре квартиры на площади 10 кв.м, закопчена квартира.