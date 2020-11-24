В Пружанах судили солдата-срочника за гибель сослуживца

B Пружанах огласили приговор солдату-срочнику, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба областного суда.

Во время апрельских учений возле деревни Заполье молодой человек решил срубить дерево , чтобы заготовить дров для обогрева, хотя командиры запретили это делать. В присутствии сослуживцев он стал топором рубить 20-метровое дерево. Срубленный ствол упал на одного из них. Пострадавший скончался на месте от полученных повреждений.

Суд назначил обвиняемому 1 год и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Срок наказания ему сократили на один год по амнистии. Он возместил причиненный вред.