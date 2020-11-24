В ВОЗ заявили о «свете в конце туннеля» пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что последняя информация об эффективности вакцин против коронавируса дает основания надеяться, что пандемию можно остановить, сообщает DW.

«В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины, вместе с принятыми мерами в области здравоохранения, помогут положить конец пандемии COVID-19», — сказал он.

Гебреисус призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. «Это не акт благотворительности, а самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики», — отметил глава ВОЗ.

По его словам, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году 4,3 миллиарда долларов. Эти средства предполагается выделить на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов. На воплощение этой программы ВОЗ в следующем году понадобится еще 23,8 миллиарда долларов, добавил Тедрос Гебреисус.

ЮНИСЕФ готовит спецоперацию по распространению COVID-вакцины. Фонд договаривается с 350 партнерами, чтобы обеспечить быструю доставку вакцины в более чем 90 стран мира.