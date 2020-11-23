Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин: суд надо мной длился меньше минуты

Журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин, который сегодня, 23 ноября, вышел на свободу после 15-суточного административного ареста, рассказал об обстоятельствах своего задержания и пребывания под стражей.

Ян Авсеюшкин.

Журналист, по заданию редакции освещавший 8 ноября в Минске акцию протеста Марш народовластия, был задержан около 13.30 возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk на проспекте Победителей.

«Окружил ОМОН, я показал удостоверение, но это не помогло, повели в автозак. Кто-то из них сказал: «Что-то ты слишком вальяжно идешь». Один раз ударили под дых. В автозаке требовали пароль от телефона, угрожая избиением. Пароль не сказал, но не били. Можно сказать, повезло. Привезли в Партизанское РУВД, составили протокол. Ночью повезли в Жодино, приехали к 4 или к 6 утра. Там «принимали» очень жестко — примерно так, как писали в СМИ (известный спортсмен Андрей Кравченко, также задержанный в Минске 8 ноября и получивший 10 суток ареста, рассказывал, что в Жодино заставляли идти гуськом и делать большое количество приседаний. — БелаПАН .).

В среду, 11 ноября, состоялся суд, он длился меньше минуты. Судья была из Воложинского района, фамилию не запомнил. Спросила, что делал на акции, ответил, что работал как журналист. Все равно — 15 суток. 14 ноября был этап в Могилев, везли около 200 человек. Там условия были лучше, но очень много больных. Чихают, кашляют. Не знаю, «корона» или нет. Я переболел коронавирусом несколько недель назад», — сказал Авсеюшкин.

Под арестом остаются сотрудники БелаПАН Юлия Коцкая (19 ноября получила 8 суток за якобы участие в акции протеста 15 ноября), Андрей Шавлюго (17 ноября получил 15 суток по аналогичному обвинению, задержан 15 ноября, до суда находился в ИВС) и Максим Лаврецкий (18 ноября получил 15 суток, обвинялся в участии в Марше пенсионеров 16 ноября, задержан в тот же день, до суда находился в ИВС).

14 ноября после 15-суточного ареста вышел на свободу журналист БелаПАН Павел Добровольский (обвинялся в участии в акции протеста 18 октября, задержан 30 октября).