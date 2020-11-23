Видеофакт. На оживленной автотрассе в Осиповичском районе сотрудники ГАИ и МЧС спасли травмированного лебедя

В воскресенье, 22 ноября, в Осиповичский РОВД сообщили о том, что на автодороге Минск--Гомель прямо на проезжей части сидит лебедь.

Как сообщается на vk.com/cpbelarus, на информацию отреагировали сотрудники местных ГАИ и МЧС. Оставлять птицу на дороге было нельзя – это было небезопасно как для самого лебедя, так и водителей. Поэтому спасатели помогли поймать птицу и убрать ее с дороги, а сотрудники Госавтоинспекции доставили лебедя в приют для диких птиц «Охрана природы» в Осиповичском районе.

Лебедя осмотрели специалисты, по их предположениям он перенес электротравму. Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь, он останется в птичьем приюте до полного выздоровления.